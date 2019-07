ByteDance, développeur de l'appli TikTok, travaille à la fabrication de smartphones

© Primakov / Shutterstock.com

ByteDance pioche chez un fabricant chinois de smartphones

D'autres grands ont échoué

Sûr de sa force et voulant diversifier ses activités déjà très lucratives, le géant chinois du numérique,, a annoncé en tout début de semaine. Le développeur de l'application-star de partage de vidéos aux 500 millions d'utilisateurs , a même passé un accord avec le fabricant, une firme pékinoise qui fabrique ses propres mobiles depuis quelques années.», a déclaré une porte-parole de ByteDance.L'annonce n'est pas tombée du ciel et ne tient en rien au hasard. ByteDance serait déjà en train de travailler au développement de son smartphone depuis plusieurs mois . Le groupe chinois aurait acquis. Et ce n'est pas tout, puisque le développeur de TikTok aurait arrangé le transfert de moyens humains il y a aussi plusieurs mois de cela. Des employés de Smartisan auraient opéré la bascule et travailleraient désormais pour le compte de ByteDance.La start-up la plus valorisée au monde, qui pèse plus lourd à présent qu'Uber elle-même, avance une certaine force de frappe, mais non sans avoir conscience des risques. D'autres géants se sont cassé les dents en voulant développer leur propre smartphone.. Et Google tutoie à peine le succès avec ses Pixel.ByteDance veut sans doute se servir de, une société chinoise au parcours similaire. Cette dernière, qui a développé une application mobile éponyme de transformation de selfies et de photos à succès, a aussi produit quelques smartphones. La firme est passée sous le contrôle d'un certain Xiaomi il y a quelques mois.