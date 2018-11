Xiaomi signe un partenariat exclusif avec Meitu, spécialiste des technos de selfie

Xiaomi vise un public plus large

Source : TechCrunch

Meitu est une entreprise chinoise, connue pour ses applications de retouche pour les selfies. Mais la société commercialise également des smartphones bénéficiant de ses technos, ainsi que de capteurs photo optimisés.L'accord conclu entre Xiaomi et Meitu prévoit la reprise de cette activité par le géant chinois. Il s'occupera notamment de l'ensemble des travaux consacrés à la conception, la production, la recherche et le développement, ou encore le marketing. Il reversera 10 à 15 % des bénéfices des ventes à Meitu.De plus, Xiaomi bénéficiera d'une licence exclusive sur les technologies de son partenaire, comprenant notamment des algorithmes d'embellissement, une retouche intelligente ou une reconnaissance faciale.De cette façon, Xiaomi espère conquérir de nouvelles cibles en Chine. Avant de poursuivre son expansion sur le marché européen, sur lequel le constructeur a récemment débarqué.