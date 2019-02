Windows 10, Samsung Galaxy A90, Canon, MIT : les actus tech' de la semaine

Le PDG d'un site d'échange de crypto décède avec son mot de passe, 190 millions de $ bloqués

L'UFC alerte de l'augmentation des tarifs mobiles et internet chez Bouygues, SFR et Free

Windows 10 April 2019 Update : tout ce que vous devez savoir

Canon prévoit l'effondrement du marché des appareils photo numériques d'ici 2020

Des chercheurs du MIT ont réussi à transformer les ondes Wi-Fi en électricité

Le Samsung Galaxy A90 n'aurait pas d'encoche, mais une caméra frontale rétractable

8 compagnies aériennes touchées par une faille de billetterie électronique, Air France-KLM n'en fait pas partie

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Gerald Cotten, PDG de QuadrigaCX, l'une des plus importantes bourses d'échange de cryptomonnaie au Canada, est décédé en emportant avec lui les clés de sécurité donnant accès à 190 millions de dollars bloqués sur des portefeuilles froids ).Au total, 92 000 utilisateurs sont impactés par cette disparition. Mais des éléments d'enquête intriguent : le trentenaire avait notamment rédigé son testament quelques jours plus tôt, avant de s'envoler pour l'Inde, pays dans lequel il serait décédé suite à des problèmes de santé.Face à l'augmentation tarifaire des forfaits téléphoniques proposés par Bouyges, SFR et Free, UFC-Que Choisir prodigue quelques conseils utiles aux abonnés souhaitant s'opposer à cette augmentation : quelles sont les alternatives ? Quelles démarches effectuées ? Notre article complet vous récapitule les principaux points à retenir.Comme son nom l'indique, la prochaine mise à jour du système d'exploitation Windows 10 débarquera dans le courant du mois d'avril 2019. Au menu du jour : l'arrivée d'un nouveau thème, la mise à l'écart de Cortana, la refonte du menu Démarrer ou encore l'introduction de l'outil Sandbox pour les versions Pro.Pour connaître en détail les nouveautés de l'OS, rendez-vous ici L'entreprise japonaise notamment spécialisée dans les appareils photo, Canon, ne prédit pas un bel avenir pour les appareils photo numériques.D'après le groupe du pays du Soleil-Levant, ces derniers connaîtront une chute de près de 50 % d'ici 2020 , la faute, entre autres, à des smartphones aux performances photographiques toujours plus impressionnantes.Le célèbre(MIT) continue ses prouesses. Des chercheurs sont en effet parvenus à créer un circuit électrique inédit permettant de capter puis de transformer les ondes Wi-Fi en énergie électrique, grâce à des procédés techniques et très pointus expliqués dans cet article Cette énergie pourrait alors alimenter une multitude d'objets connectés installés dans une maison.Si Samsung a finalement cédé à la tendance de l'encoche - avec les Galaxy M10, M20 et M30 -, le groupe sud-coréen pourrait également jeter son dévolu sur les smartphones à caméra dite rétractable, à l'instar du Vivo NEX S et de l'Oppo Find X.Car des fuites laissent présager que le futur Galaxy A90 s'équiperait d'un tel mécanisme . À confirmer, ou pas, dans les prochains mois.Le dernier rapport de Wandera, spécialiste londonien de la sécurité des données, pourrait susciter l'inquiétude : il révèle en effet une vulnérabilité du système de billetterie électronique de huit compagnies aériennes - Air France-KLM n'est pas concerné après l'envoi d'un communiqué officiel.Autrement dit : des hackers pourraient dérober les données personnelles des passagers, voire même modifier les détails d'une réservation.