8 compagnies aériennes touchées par une faille de billetterie électronique, Air France-KLM n’en fait pas partie

MAJ avec les précisions d'Air France-KLM sur le rapport de Wandera du 6 février 2019 :



"Les bases de données du groupe Air France-KLM sont surveillées en temps réel afin d'identifier et de contrer tout accès frauduleux. Il n'y a eu aucun piratage des bases de données des compagnies du groupe.



Un mail adressé aux clients avant leur voyage contient un lien vers le processus d'enregistrement sur les sites commerciaux des compagnies du groupe. Une utilisation frauduleuse de ce lien ne permettrait en aucun cas l'accès à d'autres données que celles de la réservation en cours. Les informations liées au profil des clients, et notamment les informations sensibles telles que les données bancaires, sont totalement protégées.



Les équipes informatiques travaillent à renforcer le niveau de sécurité du lien transmis aux clients dans le cadre du processus d'enregistrement. Cette mise à jour sera effective très prochainement".



Air France touchée par la faille ?



Capture d'écran de la session d'enregistrement d'un utilisateur pour un vol avec la compagnie Southwest Airlines (Crédit : Wandera)

Un accès à de nombreuses informations personnelles



Capture d'écran de l'enregistrement d'un utilisateur sur un vol Air France (Crédit : Wandera)

Le dernier rapport publié par les chercheurs de Wandera, spécialiste londonien de la sécurité des données, paraît être assez inquiétant. Celui-ci, paru le 6 février 2019, révèle unede huit compagnies aériennes. La faille pourrait permettre à des pirates de facilement accéder aux données personnelles des passagers, via des liens interceptés et non cryptés. Pire, les hackers pourraient dans certains cas modifier les détails de la réservation d'un voyageur et même imprimer sa carte d'embarquement.Wandera a identifiéqui enverraient des liens d'enregistrement non cryptés via leur système de billetterie électronique. On retrouve ainsi la texane, la plus grande compagnie low-cost au monde, mais aussiet surtout, première compagnie aérienne française.Les chercheurs se sont aperçus quequi les redirigeaient vers un site où l'on se connecte automatiquement à l'enregistrement de son vol. Sur ce site, il est possible de modifier des éléments de sa réservation et d'imprimer sa carte d'embarquement. Sauf qu'un pirate bien avisé, situé sur le même réseau que le voyageur, peut sans forcer intercepter la demande de lien et la réutiliser à son compte, pour accéder directement à l'enregistrement de la personne touchée.Un hacker potentiel a donc, comme l'adresse mail, le nom, le prénom, le numéro de passeport, le pays émetteur des documents, la date d'expiration du passeport, les références de la réservation, le ou les numéro(s) de vol, le temps de vol, le siège assigné, la sélection de bagages, la carte d'embarquement complète, et même des détails sur les agences de voyage.Wandera est en mesure d'affirmer que. Les failles ont été identifiées au début du mois de décembre. Bien entendu, les chercheurs londoniens en ont immédiatement informé les compagnies et encouragé les voyageurs à disposer d'un service de sécurité mobile actif qui surveille et bloque les fuites de données.