Le programme de bug bounty créé pour sécuriser Internet désormais hébergé chez HackerOne

Cela fait maintenant huit ans que l'Internet Bug Bounty (IBB) travaille à sécuriser les logiciels open source, qui sont aujourd'hui un véritable pilier des plus importantes infrastructures numériques modernes. L'organisation à but non-lucratif a permis de réaliser que la majorité des vulnérabilités open source à haut risque découvertes l'an dernier se trouvaient dans le code depuis plus de deux ans. Elle a déjà généré plus de 900 000 dollars de primes versées à plus de 300 hackers que compte la communauté des hackers éthiques, pour plus de 1 000 failles découvertes depuis 2013 dans des projets open source. Désormais, le programme IBB fait partie intégrante de HackerOne, la plateforme mondiale de bug bounty.