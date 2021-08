Twitter lance un système de bug bounty pour les internautes qui décèleraient les biais de son algorithme

Mais, conscientes que la voie vers un machine learning plus éthique ne pourra pas être pavée que par les équipes des entreprises, Chowdhury et Williams ont décidé d'aller un cran plus loin en repartageant le modèle de leur algorithme de saillance et le code permettant de déterminer quelle partie de l'image recadrer dans l'optique de ce bug bounty. Le but est que des internautes du monde entier puissent apporter leur expertise et, éventuellement, signaler des biais qui n'auraient pas été détectés par les chercheurs, voire apporter des solutions.