Twitter noue un partenariat avec Reuters et Associated Press pour lutter contre la désinformation

En janvier dernier, Twitter lançait Birdwatch, un outil permettant aux utilisateurs du réseau social de signaler les tweets litigieux visant à désinformer les internautes sur un sujet précis. Huit mois plus tard, la multinationale américaine s'engage donc avec Reuters et Associated Press. Notons bien qu'il s'agit de partenariats distincts, puisque ces deux agences de presse travailleront chacune de leur côté pour fournir des informations vérifiées à Twitter.