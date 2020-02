Android Auto est désormais compatible avec les modèles Ferrari, Infiniti et Lexus

Les trois modèles de Ferrari en 2019 proposent Android Auto

Quid des marques françaises ?

Source : Android Police

Petit à petit, Google parvient à séduire les constructeurs automobile. Si Android Auto reste en léger retrait par rapport à Apple CarPlay, son concurrent direct, ce dernier s'installe dans l'habitacle des véhicules de trois nouveaux constructeurs, et pas des moindres : les Japonais Infiniti et Lexus, ainsi que l'Italien Ferrari.Comme le précise Android Police, ce sont les modèles du2020 de Lexus qui sont concernés, en l'occurrence les Lexus RX, RC et UX, mais aussi les ES et NX, dont le début de production ne remonte qu'à octobre dernier. Même idée chez Infiniti , le2020 se pare en option du système de Google. Les Q50, Q60, QX50 et QX80 font partie du lot. Chez Ferrari , Android Auto déboule sur les GTC4Lusso, GTC4Lusso T, et sur la Ferrari Portofino.Peu à peu, les principaux constructeurs proposent le support d'Android Auto au moins en option. Tout comme Apple CarPlay, Android Auto permet de pallier l'usage de smartphones au volant, en affichant sur le tableau de bord les applications essentielles. De quoi répondre à des messages importants ou naviguer dans ses playlists en toute sécurité, et ce, sans vraiment lâcher la route des yeux.Les constructeurs français ne sont pas en reste quant à l'adoption d'Android Auto. Pour vous assurer de la compatibilité d'un véhicule avec la mouture automobile d'Android, le plus simple reste de vous tourner vers le premier intéressé : Google. La firme de Mountain View alimente en effet une page recensant tous les véhicules compatibles, classés par constructeur et par ordre alphabétique.Un index disponible à cette adresse , sur lequel Renault, DS, Citroën, Peugeot ou encore Dacia figurent en bonne place.