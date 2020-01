Une app Android Auto capable de détecter les piétons grâce à leur smartphone...

© YouTube / Viziblezone

Prévenir les automobilistes lorsqu'un piéton traverse

Localisation en temps réel

Source : 9to5Google

Il s'agit d'un scénario récurrent et particulièrement dangereux en matière de sécurité routière : un piéton décide de traverser alors qu'il était caché par un véhicule ou un arbre, l'automobiliste le voit trop tard et n'a pas le temps de freiner. Pour éviter ces situations, qui peuvent être dramatiques, VizibleZone a développé une application présentée au CES 2020 L'entreprise explique que son système «», grâce à «».Son fonctionnement est plutôt simple : en se servant du mobile du piéton et d'une intelligence artificielle, elle prévient le conducteur sur Android Auto lorsque quelqu'un va traverser la route, même si la personne se trouve jusqu'à 150 mètres devant le véhicule. Il faut toutefois que le piéton ait installé VizibleZone sur son téléphone et que l'application soit ouverte, mais également que la voiture y soit connectée.Dans l'hypothèse où le système serait déployé à grande échelle, il y aurait donc de très nombreuses personnes à convaincre pour qu'il soit efficace. L'entreprise dispose par ailleurs d'un kit de développement à fournir à des applications tierces comme Waze Wechat ou Google Maps Comme le souligne Android Police , il serait très difficile de parvenir à intégrer Viziblezone à tous les smartphones et à toutes les automobiles. Néanmoins, si un géant de la tech comme Google s'emparait du système afin de l'implémenter dans ses OS et appareils, la tâche pourrait être beaucoup plus aisée.En outre, la méthode de fonctionnement de l'application peut être perçue comme une menace pour la vie privée. Cette dernière diffuse en effet la position des piétons aux véhicules alentours et la manière dont les informations sont récoltées et stockées reste encore assez vague... Il est assez logique de se demander qui a accès à ces informations.Si elle parvient un jour à être déployée à grande échelle, la solution de Viziblezone pourrait représenter une alternative fiable pour prévenir certains accidents de la route. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger sur le Play Store de Google , maisnote qu'elle n'est pas encore disponible sur Android Auto.