Waze indique le prix des péages et permet de faire des économies

D. Nogueira

Un calcul sur mesure

Source : Communiqué de presse

Voilà une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue sur l'application Waze : l'ajout du prix des péages. D'ores et déjà disponible, sa mise en place est totalement transparente pour l'utilisateur et aucune option n'est automatiquement activée dans les réglages. À chacune des destinations saisies sur le célèbre logiciel de navigation, celui-ci vous affiche désormais le coût de votre itinéraire... hors frais de carburant. Il reste évidemment possible de calculer ses itinéraires en évitant les péages.Ainsi, un Paris / Lyon vous coûtera environ 43 euros de péages... En voiture. Oui, la chose est assez bien faite puisque les calculs sont établis en fonction du type de véhicule que vous avez renseigné dans l'application. Ainsi, si vous êtes motard, le prix des péages est réévalué à 21 euros environ. Naturellement, on se rend compte aussi que le temps de trajet et l'itinéraire ont changé, car les embouteillages ne perturbent pas autant les utilisateurs de deux roues.Attention toutefois, la société Waze ne s'est visiblement pas rapprochée des sociétés d'autoroute pour connaître leurs tarifs. «» peut-on lire dans l'application. Et même si cette communauté compte 30 000 éditeurs (selon Waze) ce fonctionnement est à prendre en compte, pouvant entraîner des erreurs, ou des informations dépassées notamment sur certains tronçons dont les prix varient en fonctions des jours et des heures. Waze indique également que les détenteurs d'un badge de télépéages pourront le renseigner dans l'application qui prendra cette donnée en compte, sans doute en considérant le temps d'attente aux barrières, de fait moins important.Un autre essai, cette fois-ci avec Orléans pour destination, nous permet de constater que l'application nous propose le trajet le plus logique pour nous (via la N118 et la A10), avec un coût estimé 19,30 euros. Mais de façon intelligente, Waze nous propose aussi de conduire huit minutes de plus (en tout cas au moment du calcul de l'itinéraire), pour, en contrepartie, diviser par trois le prix des péages (amenant le trajet à 6,10 euros environ). Pratique !Enfin, après la mise à jour permettant aux automobilistes d'en savoir plus quant aux zones de restrictions de circulation en fonction de la qualité de l'air ( la fameuse vignette Crit'Air ) de juillet 2018, Waze ajoute les alertes « Paris Respire » . En d'autres termes, les automobilistes ayant besoin de se rendre dans la capitale seront désormais informés s'ils s'approchent d'une des 23 zones fermées à la circulation les dimanches et jours fériés.