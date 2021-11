Les futures batteries 4680 de Tesla sont-elles vraiment l'innovation annoncée ?

La batterie 4680, pour 46 mm de large et 80 mm de haut, a donc été présentée l'année dernière par Elon Musk. La solution, développée en interne chez Tesla, présente de gros avantage comparée aux batteries actuellement utilisées par la marque – 1865 pour les Model S et X et 2170 pour les Model 3 et Y. L'innovation principale tient dans l'utilisation plus marquée de silicium au détriment du graphite, en plus de l'augmentation de la taille de l'accumulateur.