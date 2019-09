Canoo dévoile son mini-bus électrique disponible par abonnement

© Canoo

Un design résolument futuriste

Un changement dans la manière de voyager

Source : The Verge

La start-up, créée par d'anciens dirigeants de Faraday Future , compte sortir son véhicule, également nommé Canoo, d'ici 2021, aux USA et en Chine.En charge du design, on retrouve un grand nom, Richard Kim, à qui l'on doit déjà la BMW i3 ainsi que de la belle supercar i8.Les premières photos nous montrent un véhicule au vitrage omniprésent, même au niveau des pieds du conducteur et du passager, une excentricité que s'est permis Canoo grâce à l'absence de moteur à l'avant.Si l'intérieur est à première vue très épuré, à la limite de l'ennui comme le mentionne, en regardant de plus près, le véhicule s'avère gorgé de trésors. Ici, pas d'écran tactile, mais une simple barre LED qui sépare la vitre avant du pare-brise en verre et vous indique les informations nécessaires... et rien de plus.À l'arrière, les sièges sont disposés en U et offrent une certaine convivialité. Des strapontins ont aussi été ajoutés derrières les sièges avant pour augmenter, si besoin, le nombre de passagers. Canoo a aussi voulu rendre son concept ludique : des surfaces type « tableau à piquer » ou « planche à clous » ont été installées à l'arrière, afin de permettre aux locataires provisoires de décorer le véhicule selon leur goût, sans le détériorer.Le mini-bus électrique Canoo sera disponible à la location mais pas comme on pourrait s'y attendre. En effet, l'utilisation du véhicule dépendra d'un abonnement mensuel et sans engagement. Celui-ci devrait comprendre «». Malheureusement, il est encore trop tôt pour connaître les prix proposés.On sait en revanche que le véhicule repose sur une plateforme «» qui regroupe tout ce qui fait fonctionner le véhicule, moteur électrique, batterie et convertisseur etc. Pour ce qui est des spécifications, on sait pour l'instant que le moteur du véhicule est situé à l'arrière, qu'il dispose d'une batterie de 80 kWh, peut avoir une autonomie de 400 km et développe 300 ch. Il est équipé d'un seul moteur capable de tracter les 2 020 kg du véhicule. Le Canoo dispose en outre de sept caméras, cinq radars et douze capteurs ultrasons qui permettront d'installer, plus tard, un système de conduite autonome.Les tests sur routes démarreront d'ici la fin de l'année avant une commercialisation en 2021.Un projet qui tient à cœur au designer du véhicule, Richard Kim, qui l'explique lui-même :