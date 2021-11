Android 12 est maintenant disponible sur les Pixel 3 et ultérieurs

Bien sûr, les utilisateurs et utilisatrices les plus habiles nous répondront qu’Android 12 est déjà disponible via la branche AOSP consacrée depuis plusieurs semaines. Mais, aujourd’hui, c’est le plus simplement du monde, en OTA, que la nouvelle itération d’Android est disponible.

Elle peut être téléchargée depuis les Pixel 3, Pixel 3 XL , Pixel 3a , Pixel 4, Pixel 4 XL , Pixel 4a , Pixel 4a 5G et Pixel 5 . Notez que pour les deux premiers, il s'agira de la toute dernière mise à jour qui leur est destinée dans le cadre du support produit Google.

Comme sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro flambant neufs, tout fraîchement lancés ce soir, ces « anciens » modèles profitent donc de toutes les nouveautés introduites avec Android 12. À commencer par Material You, la nouvelle identité visuelle de l’OS mobile . Google a par ailleurs indiqué que davantage d’applications natives seraient prochainement transposées vers Material You d’ici la fin d’année. L’idée est d’harmoniser tout cela pour uniformiser l’aspect de l’écran d’accueil des smartphones Pixel.