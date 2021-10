Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : comment suivre les annonces ?

Comme l'a annoncé Google lui-même, l'événement de ce soir sera en grande partie réservé aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Deux nouveaux smartphones riches en nouveautés, qui se distinguent en particulier par l'adoption — nécessaire — d'un capteur photo de dernière génération, mais aussi d'un SoC développé en interne : le Google Tensor .

Ce dernier permet à Google d'être un peu moins dépendant de Qualcomm pour concevoir ses téléphones, mais aussi de pousser toujours plus loin les curseurs de l'intelligence artificielle et du machine learning ; les marottes de Google.

Toutes les caractéristiques techniques des deux mobiles ont déjà fuité. Aussi on ne vous fera pas l'affront de tout résumer ici au cas où vous souhaiteriez conserver la surprise. Toujours est-il que le constructeur devrait également s'attarder sur Android 12 ce soir et, qui sait, peut-être en profitera-t-il également pour nous parler, enfin, de l'hypothétique Pixel Fold dont on entend parler depuis de longs mois.