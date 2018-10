Malade ou dépressif ? Alexa veut le savoir... pour vous vendre des médicaments

Dites « trente-trois »

Une fonctionnalité déjà compromise

Le brevet initialement déposé en mars 2017 par Amazon a été repéré récemment par les journalistes de Digital Trends. Il décrit un procédé de détermination vocale des caractéristiques physiques et émotionnelles des utilisateurs par le biais d'un appareil connecté contrôlé par la voix humaine. Concrètement,Alexa serait en effet capable de déceler votre humeur grâce à de légères différences dans votre voix et votre intonation, ou encore de savoir si vous êtes malade grâce à la reconnaissance de sons tels que des reniflements, des éternuements, ou une toux. Reste à voir si elle sera capable de distinguer une toux sèche ou une toux grasse !Alexa pourrait alors vous prodiguer plusieurs solutions pour vous soigner, la première introduirait des conseils et autres « recettes de grand-mère » tels que prendre une infusion de camomille pour faire redescendre l'excitation, ou encore une bonne soupe de poulet pour renforcer le système immunitaire (je n'invente rien c'est écrit dans le brevet !).Dans un second temps,comme "".Pour le moment, rien ne garantit qu'Amazon intégrera cette fonctionnalité dans ses appareils. En effet, le dépôt d'un brevet n'est pas toujours synonyme de mise sur le marché.En outre, récemment auditionné sur le sujet de la confidentialité des données par une commission sénatoriale aux États-Unis en compagnie d'autres géants de la Tech , Amazon pourrait bien être forcé de revoir sa feuille de route concernant cette éventuelle fonctionnalité, si les sénateurs décident d'écrire une nouvelle loi sur la protection des données.En effet, outre l'analyse de votre état physique et émotionnel, le brevet indique prendre en compte «» et «». Concrètement, il s'agit de l'analyse d'un grand nombre d'informations comme