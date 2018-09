Google reconnait ses erreurs en matière de respect de la vie privée

Un solide programme de confidentialité ?

Google peut-il vraiment montrer patte blanche ?

Vers un RGPD américain ?

Selon l'agence de presse, Google admettrait avoir commispar le passé.La multinationale filiale d'se présente actuellement en compagnie d'autres entreprises de la tech (Apple, Amazon, AT&T, etc.), devant une commission sénatoriale qui porte sur la protection et la confidentialité des données des consommateurs. Les informations ressortant de cette commission n'ont pas été rendues publiques, mais l'agence Reuters aurait déjà pu mettre la main sur un document contenant certaines déclarations des dirigeants de ces entreprises.On peut ainsi lire la déclaration de Keith Enright, directeur de l'unité de protection des données chez Google, qui admet. On ne sait toutefois pas quelles sont la nature et la portée de ses erreurs.En outre, on est en droit de se demander si Google a réellement amélioré, surtout en sachant que récemment, le géant de la tech a été pris la main dans le sac en activant le système de localisation de votre smartphone , alors même que vous l'aviez désactivé. Cette semaine, c'est la nouvelle version de Chrome qui pose problème avec sa « connexion forcée » à tous les services de Google.Google a par ailleurs déjà été condamné aux États-Unis à une amende de 22,5 millions de dollars pour avoir trompé les utilisateurs de Safari sur les conditions d'utilisation de ses services.et nombreux sont ceux qui aimeraient qu'une loi similaire soit adoptée.John Thune, président de la commission sénatoriale, n'est pas contre l'idée. Il explique :