Google récupère votre localisation, même si vous refusez d’être suivi

Google garde une carte complète de vos déplacements

Plusieurs options pour empêcher cette collecte de données

C'est l'agence de pressequi a révélé dans un long article les pratiques mises en place par Google pour suivre vos déplacements et vos différents itinéraires, même lorsque l'utilisateur a désactivé l'historique des positions dans Google Maps ou d'autres applications développées par le moteur de recherche.Les tests ont été menés à la fois sur des appareils Android mais aussi sur des iPhone, avec les mêmes résultats pour les deux plateformes mobiles. Un chercheur de l'université de Princeton, Gunnar Acer, a désactivé dans l'application Google Maps l'historique de postions. Il a quelques jours plus tard constaté que Google continuait de stocker sur ses serveurs les différents lieux qu'il a visité. Une carte complète de ses déplacements lui est également proposée.Cette collecte de données est parfaitement assumée par Google, qui se retranche derrière la qualité de l'expérience utilisateur que le moteur de recherche souhaite apporter à ses utilisateurs. L'entreprise déclare, via un communiqué envoyé à des organes de presse :Il existe toutefois une solution pour bloquer l'envoi de sa position, sans en passer par le blocage complet de la localisation sur son téléphone. Il suffit de se rendre dans les réglages de Google Maps ou dans la section « Mon activité » de votre compte Google, et de désactiver l'option « Activité sur le Web et les applications », en plus de l'historique des positions. Google ne sera toutefois plus en mesure de vous proposer des suggestions de lieux ou d'activités selon votre position actuelle.Pour supprimer l'intégralité de votre historique de positions, il faut vous rendre également dans la section « Mon activité » et supprimer l'historique de vos positions passées.