Les skills d'Alexa pourront collaborer entre eux

Un nouveauté en développement

S'il est vrai qu'Alexa se révèle pratique dans certaines situations, il faut bien avouer que l'assistant vocal d'Amazon fait quand même preuve d'un certain manque d'ergonomie par moments.Ainsi, afin d'améliorer ce point, la firme américaine a récemment indiqué être en train de travailler sur un nouveau moyen de le rendre plus pratique, notamment en faisant collaborer certains de sesAmazon explique par exemple que dans le cas où un utilisateur souhaiterait acheter des billets pour un concert à la dernière minute, Alexa pourrait alors lui proposer de lui réserver un taxi afin de se rendre sur les lieux du spectacle, mais également de communiquer l'adresse au taxi.Le but étant de simplifier la vie de l'utilisateur et de pouvoir faire réaliser à l'assistant vocal plusieurs tâches logiques lors d'une même conversation.À l'heure actuelle, cette nouveauté est en cours de tests avec différents développeurs.Ces derniers peuvent pour l'instant réaliser des essais avec des impressions ainsi que des réservations de taxi ou de restaurants, des services respectivement fournis par HP, Uber et OpenTable.Une nouveauté qui devrait bientôt améliorer le confort général d'utilisation d'Alexa, dont leAllRecipes utilise déjà cette technologie afin de proposer aux utilisateurs qui recherchent une recette de cuisine par son biais, de pouvoir l'imprimer par la suite.