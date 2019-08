Le Japonais NEC dévoile sa "voiture volante", qui tient une minute dans les airs

La voiture-drone est montée jusqu'à 3 mètres de hauteur

Le Japon veut être pionnier en la matière

Aussitôt la Manche traversée sur son Flyboard , Franky Zapata veut donner vie à un autre de ses rêves de gosse : mettre au point une voiture volante avant la fin de l'année. Le Marseillais a de la concurrence puisque, mastodonte japonais de l'informatique et de la communication,(guillemets obligatoires). Même si nous sommes encore éloignés de la science-fiction et du taxi de Korben Dallas, les avancées sont bien visibles.Vous l'avez compris en visionnant la vidéo, lade NEC Corp est en réalité, et il a plutôt plané que volé, même s'il a tenu une bonne minute, moyennant quelques tympans abîmés au passage.Mais l'intention est louable, et les progrès sont significatifs, le « vol » ayant été capté par nos confrères de l'agence Associated Press, et non par une caméra 100 % corporate de la société. Autre point positif : la voiture-drone volante est», a déclaré Kôji Okada, l'un des responsables du projet.Par précaution, le test a eu lieu dans une cage, sur un terrain appartenant à la société NEC. Celle-ci avait par ailleurs mainte et mainte fois renouvelé les inspections du véhicule et les mises en garde aux journalistes (de ne pas trop se coller à la cage, par exemple), pour que tout soit parfait.Cette démonstration publique vient renforcer l'ambition du gouvernement nippon, qui s'est fixé. Outre le financement colossal alloué, les autorités disposent d'un terrain de jeu on ne peut plus large pour tester les différents prototypes, puisque les tests sont réalisés dans la région de Fukushima, tristement dévastée par une catastrophe nucléaire en 2011 au nord-est du Japon.Pour l'heure, la voiture volante de NEC (qui devra affronter la concurrence de Uber Air ou encore de Toyota, qui développent leurs modèles) est avant tout destinée à la livraison