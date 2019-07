Les livraisons par drone suspendues en Suisse après un incident à proximité d'une école

© Shutterstock

Un incident qui met en avant les possibles défaillances de la livraison par drone

Le second incident de livraison par drone

À deux pas d'une école et à environ 30 mètres d'enfants, unqui était en livraison s'est écrasé.Dans le cadre d'un partenariat avec la, la sociétéutilisait des drones pour effectuer des livraisons , notamment pour livrer des échantillons prioritaires prélevés dans un laboratoire. C'était d'ailleurs ce qu'était en train de transporter le drone, le jour de l'incident.Le drone a fait une chute, qui lui a valu de. Bien que personne n'ait été blessé, cet incident aurait pu avoir d'importantes conséquences.D'autant plus que lalui a empêché d'activer son parachute de secours, d'où le crash rapide de l'appareil.Alors que ce crash de drone a eu lieu en mai, un. Cette fois-ci, le souci venait d'unele drone avait alors activé son mode de restauration et déployé son parachute d'urgence, ce qui lui avait permis de se poser lentement au sol.Une fois la charge installée, le, un poids suffisant pour blesser ou tuer quelqu'un en cas de chute, c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'une réglementation stricte existe concernant le survol de zones peuplées.Suite à ces deux incidents, des recherches sont à faire car il serait fort dangereux de laisser en circulation des drones de livraisons incapables d'activer leur mode de sécurité et d'atterrissage d'urgence.