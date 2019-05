On y est. Pour sauver une patiente l'organe est livré par drone

Le transport, « l'une des étapes les cruciales et complexes dans la transplantation d'organe »

Une législation qui progresse petit à petit

C'est à 1 heure du matin dans la nuit du 19 avril qu'un petita atterri sur le toit de l'hôpital universitaire du Maryland pourà une patiente. Une transplantation qui a pu sauver la vie à cette femme de 44 ans et qui a montré l'aide précieuse que pouvaient représenter les drones dans le transport d'organes. Un transport qui, question de vie ou de mort des patients, se doit d'être le plus rapide et le plus direct.Projet commun de chercheurs de l'Université du Maryland, de son école de médecine et de la fondation Living Legacy, cepourrait représenter le moyen de transport «» dans la livraison d'organes, selon CNN Baptisé « l'Uber des organes » par le New York Times , le drone a parcourupour livrer le rein à l'hôpital dont le transport représente «». Les livraisons sont actuellement assurées par des sociétés privées qui, même par avion ou hélicoptère, peuvent faire face aux embouteillages. Pour le Dr. Joseph R. Scalea, à la tête de ce projet, «» et rappelle le cas alarmant d'un rein livré en 29 heures en Alabama.Si cette livraison a pu être rendue possible grâce à unedes autorités et à la coopération de la police pour des mesures de sécurité, la législation ne risque pas bouger d'un iota d'ici quelques années, selon le Dr. Joseph R. Scalea. Pourtant, en reliant directement les hôpitaux entre eux et même les aéroports, ces drones pourraientaux patients, le coût moyen d'une livraison étant de 5 000 $.La législation n'est pas pour autant obtuse face aux drones. Google vient justement d'obtenir les autorisations nécessaires pour commercialiser ses services de livraison de drone en Virginie et en Australie. Sa filiale Wing Aviation peut même livrer des médicaments dans les banlieues nord de Canberra, en Australie. Espérons que les résultats soient suffisamment concluants pour inclure définitivement les drones dans la livraison d'organes.