Drones de loisir : une notice d'information concernant les règles de vol désormais obligatoire

© Melissa Popanicic / Unsplash

Les 10 commandements du drone de loisir :

À force de se répandre, lessont naturellement de plus en plus encadrés, avec la réglementation qui va avec et qui se renforce depuis 2012, année où la DGAC (Directeur générale de l'aviation civile) avait posé un premier cadre restrictif, d'abord destiné aux professionnels. Un décret du 19 avril 2019, à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord, oblige, depuis ce 1juillet 2019, les fabricants, importateurs et vendeurs de drones civilsrelative à l'usage de ces derniers. Voici lesqu'elle contient.

« 1. Je ne survole pas les personnes »

Le drone doit être télépiloté en prenant soin de ne pas mettre en danger les personnes et véhicules qui se trouvent à proximité. Il faut ainsi conserver uneet rester éloigné de tout rassemblement.

« 2. Je respecte les hauteurs maximales de vol »

En dehors des sites d'aéromodélisme autorisés, la, par défaut. Il convient de vérifier, avant tout vol, la hauteur maximale autorisée à l'endroit où l'on veut utiliser l'aéronef. Une carte officielle, Géoportail , aide à trouver sa zone.

« 3. Je ne perds jamais mon aéronef télépiloté de vue et je ne l'utilise pas la nuit »

L'aéronef doit. Un vol en immersion est possible si une seconde personne est en mesure d'assurer la sécurité du vol., et même s'ils sont équipés de dispositifs lumineux,

« 4. Je ne fais pas voler mon aéronef télépiloté au-dessus de l'espace public en agglomération »

Le survol est toutefois possibleet sous réserve deà l'environnement de vol, prenant en compte bâtiments ou arbres.

« 5. Je n'utilise pas mon aéronef télépiloté à proximité des aérodromes »

Tout terrain d'aviation pouvant accueillir des avions, hélicoptères planeurs, ULM ou autres, ne peuvent être survolés. Uneest à respecter.

« 6. Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés »

Les terrains militaires, les centrales nucléaires, les parcs nationaux ou les réserves naturelles font partie des

« 7. Je respecte la vie privée des autres, je ne diffuse pas mes prises de vues sans l'accord des personnes concernées et je n'en fais pas une utilisation commerciale »

Une propriété ne peut évidemment pas être survolée à basse altitude sans obtenir l'accord du propriétaire. Du moment que le drone est équipé d'une caméra, son télépilote doit en informer les personnes qui peuvent être dans le périmètre au moment de la captation.

« 8. Si la masse de mon aéronef télépiloté est supérieure ou égale à 800 grammes, je dois respecter certaines obligations légales »

Dans ce cas, il faut enregistrer son drone sur le site AlphaTango et suivre toute la procédure, qui passe notamment par uneà obtenir.

« 9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité »

Le pilote peut voir sa responsabilité engagée s'il cause des dommages à des personnes, des biens au sol ou même à d'autres drones.

« 10. En cas de doute, je me renseigne »

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire

Le guide consacré à l'aéromodélisme sur le site de la direction générale de l'aviation civile peut être particulièrement utile.