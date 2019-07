SEAT et Grupo Sesé démarrent un service de livraison de pièces par drone en Espagne

© SEAT

Pas très loin de chez nous, en Espagne, le constructeur automobileet l'opérateur logistiqueont lancé une expérimentation inédite dans la péninsule ibérique, avecde Martorellà Abrera. L'établissement du constructeur SEAT, filiale de Volkswagen, est le premier en Espagne à recevoir des pièces par drone.Inauguré le 10 juillet, ce tout premier service de livraison de composants par drone fournira des airbags et des volants aux chaînes de montage de SEAT. Ce projet expérimental n'a pas pris vie sans surveillance, puisqu'il est placé sous la supervision de l'Agence nationale de la sécurité aérienne espagnole, l'AESA. Dans le cadre de cette « ligne » ouverte entre Martorell et Abrera, plusieurs vols par jour ont été programmés.L'intérêt d'utiliser ce système de livraison par drone est d'optimiser la flexibilité des lignes de production. SEAT nous annonce que pour les deux installations, distantes de deux kilomètres l'une de l'autre,. La méthode du JAT consiste à se faire livrer des composants au moment où on en a besoin, pour les utiliser dès réception.Grâce à ce système, SEAT va réduire ses coûts logistiques, diminuer les stocks superflus et le gaspillage. Le constructeur réduira par ailleurs son empreinte carbone. L'utilisation de drones au profit de camions. Les batteries des drones seront, en outre, rechargées à partir d'énergies renouvelables., a déclaré le vice-président chargé de la production et de la logistique chez SEAT, Christian Vollmer, à l'initiative du projet.