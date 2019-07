CUPRA, la sous marque de SEAT, tease son SUV concept tout-électrique

© Cupra

Rappelons que la marquea été fondée en début d'année 2018, et qu'elle descend directement de la division sportive du constructeurAprès l', officialisée à Genève en 2018,prépare donc l'arrivée de son premier. Un crossover qui promet de disposer dea mis en ligne une très courte vidéo teaser sur YouTube, qui permet de dévoiler seulement quelques éléments du bolide. On y découvre notamment un «» particulièrement acéré et un profil qui fleure bon la. Notez qu'il s'agira bien là d'Le SUV électrique est évidemment basé sur, et disposera, à l'arrière, d', comprenant même le logo Cupra. Ce nouveau concept 100% électrique sera dévoilé au, qui se tiendra mi-septembre.Rappelons que la maison-mère de Cupra,, a déjà annoncé différents, notamment la petite Mii Electric qui arrivera prochainement, mais aussi l'étonnantLe constructeur va également proposer, à l'avenir, lesdes Tarraco et Leon, sans oublier les versionshybrides de la Cupra Formentor et de la Cupra Leon.