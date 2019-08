Flyboard : après avoir traversé la Manche avec succès, Franky Zapata promet une voiture volante

© Instagram @frankyzapata

La Manche traversée à 84 km/h de moyenne

Franky Zapata, interviewé par CNN à l'occasion du défilé du 14 juillet © Capture écran CNN

Un parallèle frappant avec la science-fiction

Une voiture volante d'ici la fin de l'année ?

Qu'on se le dise :a décidé de ne pas se fixer de limite. L'homme-volant, qui vit ses rêves et nous fait vivre les nôtres par procuration,en reliant les 35 kilomètres séparant Sangatte et St Margarets Bay, sur sonéquipé de cinq mini-turboréacteurs, ce dimanche 4 août. Mais son ambition est loin d'être rassasiée puisque le pilote se fixe de nouveaux objectifs. Et ils sont clairement élevés.Marseillais de naissance,semble avoir adopté une devise chère aux Phocéens : «». Dix petits jours après son échec, le quadragénaire a atteint le sien, puisqu'il a traversé la Manche en décollant de Sangatte à 8h15 du matin, pour atterrir au Royaume-Uni, à St Margarets Bay, moins de 25 minutes plus tard, à 8h40,Seule une petite halte synonyme de ravitaillement en kérosène à mi-chemin l'a empêchée d'aller encore plus vite. En larmes à l'arrivée, Franky Zapata n'a évidemment pas pu cacher son émotion en entendant son épouse, Krystel, le féliciter au téléphone. 110 ans après l'exploit de l'aviateur Louis Blériot, le premier à avoir franchi la Manche en volant, lede l'entrepreneur a définitivement pris le flambeau.Pour transformer l'essai dès la seconde tentative,et son équipe avaient opté pour, afin d'éviter de répéter l'erreur du 25 juillet dernier. Stratégie payante puisque cette fois, tout s'est déroulé sans accroc. Après ses différentes démonstrations en grande pompe, dernièrement lors du défilé du 14 juillet ou aux 24 heures du Mans le mois précédent, le pilote ne compte pas s'arrêter à ce dernier exploit.Si la planche volante de l'ancien champion du monde et d'Europe de jet ski est destinée à un usage militaire, la voir en action fait remonter de nombreux souvenirs chez tous les amateurs de science-fiction ou de super-héros.», s'est-il enthousiasmé en conférence de presse. Aussitôt la Manche traversée, Franky Zapata a fait part de ses: «». Nous voilà prévenus.pourrait même être dévoilée «», selon le Phocéen. Le châssis de la voiture serait déjà capable de voler grâce à quatre turbines à gaz, montées sur une plateforme. Il en faudrait une dizaine pour sa voiture volante, qui pourrait atteindre les 300 à 400 km/h, alors que lepeut grimper à 190 km/h. Et l'aventurier des temps modernes a déjà une première idée de parcours : réaliser un vol Marseille-Montpellier (120 km) d'une traite.