Outre le programme habité, l’ISRO va recevoir d’autres moyens pour des missions d’exploration à moyen terme. Le programme lunaire Chandrayaan va bel et bien se poursuivre avec une tentative pour se poser sur la surface afin d’y récolter des échantillons et de les ramener sur Terre. La mission va s’articuler en deux décollages, un premier pour envoyer la plateforme lunaire, l’outil de récolte et le petit véhicule qui va décoller de la surface, et un deuxième pour ramener les échantillons vers l’Inde.

Cette mission, lorsqu’elle décollera, sera la plus chère jamais envoyée par l’Inde (hors astronautique) avec un montant de 250 millions de dollars à elle toute seule. Mais ce n’est pas tout, il est également question d’un orbiteur de Vénus, VOM (Venus Orbiter Mission), un projet maintes fois évoqué et repoussé faute de fonds suffisants… Cette fois, le gouvernement accepte, et l’ISRO va pouvoir se mettre au travail. Objectif ? Là encore, 2028.