Après sa victoire lunaire, l'Inde vise déjà le Grand Chelem du spatial pour 2040 !

L'Inde spatiale est sur une pente ascendante. Après plusieurs années de préparation, les succès sont au rendez-vous. On l'a vu cet été avec la réussite de la mission Chandrayaan-3 et les tours de roue du petit rover Pragyan non loin du Pôle Sud lunaire. On le voit aussi cet automne avec les différentes communications autour du projet de capsule habitée Gaganyaan. Oui, l'Inde devrait prochainement accéder à un palier technologique et politique particulier, celui de l'astronautique. Ce samedi pour la première fois, une capsule habitable décollera pour tester le système d'évacuation d'urgence en vol qui assurera, un jour, la sécurité des astronautes indiens. Il n'y aura personne à bord en 2023, mais l'essentiel est ailleurs : l'agence nationale, l'ISRO, avance à bonds de géants. Et le Premier ministre Indien, Narendra Modi, en a profité cette semaine pour lui donner des objectifs de long terme.