IA, licenciements... Les acteurs du jeu vidéo peignent un tableau peu réjouissant dans la dernière étude de la GDC

En 2023, plus de 10 000 personnes travaillant au sein de l'industrie du jeu vidéo ont perdu leur emploi. Si la pandémie lui a permis de connaître un essor précédent, la crise et l'inflation qui ont suivi ont malheureusement coupé court aux réjouissances pour beaucoup de développeurs. « Les studios ont grandi trop vite pendant la pandémie et les gens achètent maintenant moins de jeux à cause de l'inflation. La bulle est malheureusement en train d'exploser », a indiqué un sondé à la GDC.