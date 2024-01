Revivez 50 ans de jeu vidéo, en revenus et en plateforme... Oui, le mobile est bel et bien devant

50 ans certes, mais observés via le prisme du chiffre d'affaires et en se focalisant non pas sur des franchises ou des entreprises, mais sur les secteurs d'activité, et ce, depuis les timides débuts en arcade de la société Atari avec des jeux comme Computer Space (1971) and Pong (1972).

Très vite cependant, des entreprises ont l'idée de porter « l'arcade à la maison » selon une formule consacrée que les joueurs ont entendu des dizaines et des dizaines de fois avant que la chose ne devienne une réalité.

Nous sommes en septembre 1977, l'Atari VCS (Video Computer System) est lancée aux États-Unis. Elle sera, plus tard, rebaptisée Atari 2600, mais la révolution du jeu vidéo est en marche avec la possibilité de connecter des cartouches et, donc, de ne plus se limiter aux jeux prévus d'origine.