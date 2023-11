Deus Ex, Borderlands, Dead Island... Ça va mal chez Embracer qui licencie 900 salariés et annule 15 jeux

Ne craignons pas le dire, Embracer est en grosse difficulté. En août, le groupe a fermé le studio Volition et elle essaie déjà de revendre Gearbox, un de ses rachats récents les plus fructueux. Les projets encore en maturation comme Warhammer 40 000 : Space Marine 2 (dont la sortie a été officiellement repoussée), Arizona Sunshine 2 ou Alone in the Dark ont tout intérêt à trouver leur public pour que l'éditeur ne plonge pas davantage.