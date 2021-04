Le groupe Embracer finalise son rachat de Gearbox Entertainment pour 1,38 milliard de dollars

Avec cette affaire conclue, Embracer fait donc l’acquisition de licences bien connues du studio, telles que Borderlands ou Brothers in Arms, mais également de toute l’équipe de Randy Pitchford, le co-fondateur et P.-D.G. du studio Gearbox. Soit l’équivalent de 550 personnes réparties dans les studios de Frisco et de Québec.



En sus de cet achat, Embracer s’approprie également le développeur mobile Easybrain et le studio de développement Aspyr pour des montants atteignant, respectivement, 765 millions et 450 millions de dollars. De nouveaux arrivants qui s’ajoutent à la longue liste des filiales du groupe que sont d’ores et déjà THQ Nordic, Deep Silver et Saber Interactive.

Il est intéressant de souligner que ces différentes acquisitions font partie intégrante d’un plan visant à développer l’offre du groupe en matière de studios et de franchises. Un objectif que s’est récemment fixé Embracer en réalisant une levée de fonds à hauteur de 890 millions de dollars.

Une somme conséquente qui devrait permettre au groupe de futures acquisitions nécessaires à la réalisation de ce projet.