Boulimie du jeu vidéo : l'industrie doit-elle ralentir la cadence et revoir ses ambitions à la baisse pour survivre ?

L'inflation qui a suivi la pandémie a par ailleurs sévèrement impacté le pouvoir d'achat des joueuses et joueurs. Ceux-ci doivent donc se serrer la ceinture et privilégier d'autres dépenses autrement plus vitales. Un constat d'autant plus parlant quand on regarde les prix des consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X|S, des jeux et du matériel pour jouer, qui ont globalement connu une forte hausse. Pour justifier notamment la hausse du prix de la Series X, des représentants de Microsoft avaient ainsi déclaré en juin dernier :

« Nous avons essayé de maintenir les prix de nos consoles pendant des années et les ajustons en réaction aux conditions de la concurrence dans chaque marché ».