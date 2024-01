2023 ? La meilleure année pour le financement de Star Citizen

Après être passé par la case Kickstarter à ses débuts, Star Citizen compte aujourd'hui sur la générosité de ses joueurs et ils sont nombreux. On parle effectivement de plus de 5 millions de comptes créés même si nombre d'entre eux sont sans doute très peu actifs.

Des joueurs qui investissent massivement dans de nouveaux vaisseaux, des accessoires et goodies diverses pour soutenir le studio Cloud Imperium Games monté par Chris Roberts pour mener à bien son projet. Il est au passage bon de noter que l'année 2023 aura aussi été l'occasion de jolies nouveautés de la part des développeurs.