Pas assez chers, les jeux vidéo ? C'est ce que le président de Capcom avance...

Si d'autres acteurs de l'industrie venaient à exprimer ainsi leurs doléances vis-à-vis du prix des jeux vidéo, un jour plus ou moins proche pourrait arriver où ceux-ci dépasseront les 100 euros. Une perspective pour le moins inquiétante, alors que le prix toujours plus élevé d'un jeu n'est pas le seul frein à sa consommation. Il faut en effet aussi prendre en compte l'achat d'un PC gamer relativement bien équipé, d'un écran et de tous les accessoires nécessaires ; ou d'une console et d'un téléviseur adéquat.