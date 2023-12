L'avenir leaké d'Insomniac Games sera principalement occupé par des jeux Marvel jusqu'à 2030

En parlant du super-héros bourru et griffu, dans le rang des jeux Marvel à venir développés par le studio, l'on trouve enfin pour l'horizon 2030 la mention d'un jeu X-Men. Il pourrait s'agir, vu la myriade de personnages potentiels à incarner, du fameux titre multijoueur dans les cartons chez Insomniac (avec un résultat meilleur que Marvel's Avengers, du moins on l'espère).

Cette fuite vient toutefois contredire une révélation précédente s'agissant d'un jeu SpiderVerse. Il se pourrait toutefois que celui-ci se trouve dans les nouvelles licences attendues, selon les documents dévoilés, courant 2031 et 2032. Pour l'instant, ces projets sont seulement gérés par de petites équipes et au stade très précoce de recherche et développement.