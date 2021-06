Windows 11 devrait booster les perfs des processeurs Intel Alder Lake et des autres big.LITTLE

Selon l'outil employé et le fait que l'on soit en test single-thread ou multi-thread, on peut ainsi escompter des gains allant de 2 % à 8 %. Des gains que l'on peut espérer voir se reproduire avec Alder Lake, lequel pourrait même profiter d'optimisations supplémentaires et d'une version plus aboutie de Windows 11. Plus que jamais une affaire à suivre en tout cas.