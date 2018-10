Waze met désormais vos trajets en musique

De nouveaux partenaires musicaux

Waze en constante évolution

Améliorer l'expérience utilisateur tout en garantissant la sécurité du conducteur : voilà l'objectif de l'application de navigation. Et sa prochaine mise à jour semble s'inscrire dans cette démarche, elle qui va intégrer des services musicaux tels que, Apple Music et Google Play Music par le biais d'un lecteur audio baptisé. L'idée : écouter plus facilement vos playlists musicales en pleine conduite.L'utilisateur aura en effet l'opportunité de lancer n'importe quel morceau directement à partir de l'application, lui évitant ainsi de « sortir » du service pour gérer sa. Actuellement en version bêta sur les systèmes d'exploitation iOS et Android, la MAJ s'invitera sur nos smartphones d'ici les prochaines semaines, peut-on lire dans un communiqué de presse publié sur Medium.En parallèle, l'entreprise californienne s'est entourée de nouveaux partenaires audio - Pandora, Deezer, iHeart Radio, NPR One, Scribd, Stitcher, Spotify et TuneIn - dans le but de proposer une offre toujours plus étoffée : seront ainsi disponibles des podcasts, livres audio et chaînes de radio, et ce d'ici la fin de l'année 2018. Pour ce faire, il vous suffira de mettre à jour les applications suscitées, puis de les synchroniser avec Waze.Plus tôt dans l'année, de nouvelles améliorations avaient été implémentées par le groupe américain : le service vous aidait par exemple à éviter une amende en cas de forte pollution , quand Ford annonçait de son côté l'intégration de l'application sur l'écran bord de sa dernière gamme de véhicules , en avril dernier.