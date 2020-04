Land Rover présente ses deux modèles hybrides rechargeables

© Land Rover

Une technologie hybride développée en interne

65 km d'autonomie électrique et une baisse des émissions de CO 2

Le COVID-19 n'aura pas la peau des nouveaux Land Rover hybrides. Les deux modèles sont déjà disponibles à la commande, et devraient avoir un impact sur la réduction des émissions de COde la gamme, recherchée par la marque pour échapper aux lourdes sanctions de l'Union européenne La technologie hybride des nouveaux Discovery Sport PHEV et Evoque PHEV a été développée en interne par Land Rover. Chris Carey, ingénieur du groupe et responsable du développement des véhicules de la gamme PHEV souligne un énorme effort d'ingénierie.Le développement a débuté en 2016 en parallèle de la conception de l'architecture PTA qui sert de base à l'Evoque et au Discovery Sport, baptisés pour l'occasion P300e en référence à l'hybridation et la puissance cumulée des deux moteurs.Pour les P300e, Land Rover à fait le choix de développer un nouveau bloc moteur thermique de 1,5 litre à trois cylindres. Il développe 197 chevaux et s'associe à une transmission automatique.Le moteur électrique dispose, lui, d'une puissance de 107 chevaux, ce qui fournit une puissance cumulée de 296 chevaux pour les deux véhicules. Le moteur électrique n'a pas été intégré à la boite de vitesse automatique, comme souvent, mais directement installé sur l'essieu arrière.Le moteur électrique permet d'emmener les deux Land Rover hybrides jusqu'à 135 km/h en mode électrique. Selon le cycle d'homologation WLTP, les deux 4x4 pourraient atteindre 64 à 66 km d'autonomie.Le mode 4x4 est assuré via l'entrainement de l'essieu avant par le bloc essence trois cylindres, et de l'essieu arrière par le moteur électrique qui lui a été greffé. D'après Land Rover, cette architecture ne devrait pas nuire aux capacités de franchissement ou à l'autonomie Avec près de 300 chevaux disponibles, le Discovery Sport réalise le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes quand l'Evoque n'aura besoin que de 6,1 secondes.Les deux véhicules sont équipés de batteries Samsung d'une capacité totale de 15 kWh, qui se rechargeront sur une prise murale en un peu moins de sept heures. La charge rapide jusqu'à 32 kW leur permettrait de récupérer 80 % d'autonomie en 30 minutes.Enfin notons que les émissions de COont été mesurées à 32 grammes par kilomètre pour l'Evoque et 36 grammes pour le Discovery Sport.