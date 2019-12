Jeep veut devenir "le constructeur de SUV le plus vert de la planète" et prévoit 10 modèles hybrides

« Les meilleures Jeep jusqu'à présent »

Modèles hybrides et conduite autonome

Source : Motor1

Progressivement, chaque modèle se dévoile. D'une société devant faire affaire avec Tesla afin d'éviter une amende , l'entreprise pourrait ainsi devenir «».Cette volonté d'être la société la plus écologique du secteur a été annoncée par Christian Meunier, le président de Jeep, lors d'une présentation de la marque en Nouvelle-Zélande. Celui-ci a ajouté que les nouveaux modèles électriques seraient «».Chez Jeep, les nouveautés doivent concerner de nouveaux segments et d'autres déjà existants. Les Wagoneer et Grand Wagoneer doivent apparaître en version hybride d'ici 2022. Il en va de même pour la nouvelle génération du Grand Cherokee. Les gammes des Renegade, du Compass, du Grand Commander à sept places et du Wrangler disposeront toutes, en plus de leur versant hybride, d'une version totalement électrique.Le Wrangler, le Compass et le Renegade devraient être parmi les premiers de cette liste à être commercialisés, leurs lancements étant attendus en 2020. Selon le site Motor1, l'année 2021 devrait voir apparaître les versions hybrides rechargeables du Grand Cherokee, du Wagoneer et du Grand Wagoneer.Au sein du groupe Fiat-Chrysler, Jeep détonne. Au cours de la dernière décennie, sur le secteur porteur des SUV, ses ventes mondiales ont été multipliées par cinq, passant de 300 000 unités en 2009 à 1,5 million en 2019. À tel point que le site de la RTBF lui a donné le nom de «».L'électrique devrait occuper une part de plus en plus importante dans ces chiffres, la société ayant annoncé vouloir abandonner progressivement les modèles thermiques. Son partenariat récent avec Faraday Future et Seres témoigne de la volonté globale du groupe d'avancer rapidement sur la technologie des véhicules électriques et hybrides.En 2022, Jeep souhaiterait aussi lancer ses logiciels de conduite autonome de niveau 3 , c'est-à-dire une conduite autonome dans certaines situations (notamment sur autoroute ou dans un parking). Un autre élément susceptible de faire grimper les ventes de ces SUV.