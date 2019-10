Puissance, autonomie, prix : la future Audi A6 hybride rechargeable se dévoile

Puissante, c'est le moins que l'on puisse dire

Un prix qui pique

Présente au salon automobile de Genève 2019 , en mars dernier, l'Audi A6 55 TFSI e quattro s'inscrit dans une stratégie d'électrification menée par la marque allemande. Les berlines A7 et A8 , tout comme le SUV Q5 ont par exemple tous le droit à une déclinaison hybride. Au tour, donc, du modèle A6 de faire l'objet d'un communiqué de presse détaillé quant à sa fiche technique et sa grille tarifaire allemande.Sous son capot, l'automobile embarque ainsi un moteur à essence à quatre cylindres (2.0 TFSI) d'une puissance de 185 kW, soit 252 chevaux. Le moteur électrique, de 105 kW, est quant à lui intégré à la boîte S Tronic à sept vitesses. La puissance cumulée atteint ainsi les 270 kW (367 chevaux) pour un couple de 500 Nm. Résultats : l'exercice 0 à 100 km/h est effectué en 5,6 secondes, alors que sa vitesse de pointe chatouille les 250 km/h.En basculant sur le mode électrique, l'Audi A6 hybride grimpe jusqu'à 135 km/h pour une autonomie de 53 kilomètres d'après le cycle d'homologation WLTP. La firme d'outre-Rhin insiste par ailleurs sur l'aspect sportif - sur le plan de l'esthétisme tout du moins - de son produit, matérialisé par des sièges sport, des jantes de 19 pouces, des étriers de frein rouge et des suspensions également dans ce thème.Côté recharge, comptez 2 h 30 pour récupérer 100 % de la batterie grâce à un chargeur de 7,4 kW. Le communiqué de presse ne manque également pas de rappeler l'existence des 110 000 points de recharge auxquels une Audi peut se rendre pour récupérer quelques précieux kilomètres.À l'heure d'écrire ces lignes, seule la grille tarifaire allemande de l'A6 hybride a été révélée : comptez 68 850 € de l'autre côté du Rhin.