Audi : un nouveau Q5 55 TFSI e quattro... avec 40 km d'autonomie en "full electric"

L'Audi Q5 aussi en mode hybride rechargeable

Un look sportif

Prix et disponibilité

Pour cela, le Q5 55 TFSI e Quattro (c'est son nom) sera doté d'un bloc TFSI 2.0L et d'un moteur électrique de 143 ch.Il y a quelques semaines, confirmait la déclinaison « hybride rechargeable » de ses Q5, A6, A7 et A8. Aujourd'hui, le constructeur allemand officialise son tout nouveau, un modèle qui associe un bloc TFSI 2.0L de 252 ch à un bloc électrique de 143 ch (soit une puissance totale de 367 ch).Le moteur et l'embrayage séparateur sont intégrés dans la boîte S Tronic à sept rapports, qui utilise. Ce nouveau modèle est le premier véhicule à être doté d'une transmission intégrale avec technologie Ultra combinée à un moteur électrique.Selon Audi : «».Laau lithium-ion du nouveau Q5 55 TFSI e Quattro se trouve sous le coffre. Elle est composée de. Selon le constructeur, l'autonomie, en mode « tout électrique », est de plus de 40 km, avec une vitesse maximale (toujours en mode tout électrique) de 135 km/h.Malgré son côté « hybride », le nouveau Q5 55 TFSI e Quattro est doté d': phares LED, sièges sport, réglage de la température automatique quatre zones, clé pratique, DIS avec écran couleur, affichages spécifiques électrique hybride rechargeable, jantes 18" forgées cinq bras... Également, les sièges arrière peuvent être déplacés de façon longitudinale et l'angle du dossier peut être ajusté.Des détails sportifs du pack S Line extérieur contribuent audu véhicule : des pare-chocs avant et arrière S Line, un diffuseur double à l'arrière et la désormais célèbre calandre Singleframe d'Audi, avec plusieurs éléments en chrome foncé.Évidemment,(en six heures environ), mais il est également compatible avec l'e-tron Charging Service d'Audi.Audi a d'ores et déjà lancé les commandes de son nouveau Q5 55 TFSI e quattro, au prix de base de. Les premières livraisons sont prévues pour le troisième trimestre 2019.