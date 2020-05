Volvo produira des voitures avec système LiDAR intégré dès 2022

Le XC40 de Volvo © Volvo

Des véhicules de niveau 3 dès 2022

La question du prix

© Volvo

Dans un communiqué, le groupe vient d'annoncer démarrer la production de voitures équipées de la technologie de Luminar en 2022. Ces véhicules seront capables de conduire « seuls » sur autoroute.La technologie LiDAR a un défaut : elle est excessivement chère (autour de 75 000 dollars), ce qui rebute les constructeurs à l'installer sur leurs véhicules. C'est pourquoi Luminar intéresse le secteur. L'enseigne, qui travaille également avec Volkswagen, Audi et Toyota, affirme pouvoir proposer un tel système à moins de 1 000 dollars.Volvo y a également investi, et la société annonce aujourd'hui que des systèmes LiDAR conçus par Luminar seront intégrés à des véhicules produits dès 2022. Avec la troisième génération de LiDAR de la société, Volvo entend produire des voitures autonomes de niveau 3, c'est-à-dire capables de conduire sur autoroute sans intervention humaine.Sur son site, la marque annonce le déploiement de sonpour 2022. Celui-ci sortira simultanément à sa nouvelle plateforme SPA 2, qui équipera ses prochaines générations de SUV, notamment le XC90 et le XC40.Malgré la baisse des prix annoncée par Luminar, le pari de Volvo reste ambitieux. Il ne s'agira pas seulement d'acquérir des systèmes LiDAR, il faudra également être en mesure de fournir aux véhicules la puissance de calcul nécessaire à la conduite autonome. C'est la raison pour laquelle la plupart des constructeurs se cantonnent à des flottes de taxis autonomes pour réduire leurs coûts. C'est le cas par exemple de Toyota, qui investit chez Pony.ai . Volvo a adopté une autre approche, choisissant de limiter le domaine opérationnel de sa conduite autonome aux seules autoroutes. Selon lui, cette limitation devrait réduire les coûts impliqués par le système tout en le rendant plus sûr.Une approche qui, selon Austin Russell, le P.D.-G. de Luminar, va à contre-courant de la démarche habituelle du secteur. Le dirigeant a déclaré : «». Pour lui, c'est l'industrialisation et la vente massive des systèmes LiDAR qui les rendront viables auprès des véhicules individuels.Mais si les entreprises comme Cruise ou Waymo se sont déjà largement lancées dans les taxis utilisant des LiDAR, ces systèmes ont aussi leurs détracteurs.