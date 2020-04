Les Tesla peuvent désormais s'arrêter automatiquement au feu rouge... Mais pas aux passages piétons

© Sundry Photography / Shutterstock.com

Lors de son utilisation, l'Autopilot Tesla va désormais permettre à la voiture autonome de ralentir et de s'arrêter aux feux de circulation lorsque cela est nécessaire. De même, le véhicule s'arrêtera aux panneaux Stop aux intersections. Le conducteur devra indiquer qu'il valide la traversée de l'intersection après que la voiture ait marqué l'arrêt.La mise à jour sera déployée uniquement sur les Tesla produites depuis 2019 et équipées du « Hardware 3 », dont les premières installation en série ont débuté l'année dernière. Pour les modèles plus anciens, il est possible mettre sa voiture à jour en passant par Tesla pour bénéficier de cette nouvelle fonction.Bien entendu, ces nouvelles fonctionnalités ne peuvent fonctionner qu'avec l'option «» facturée 6 300 € à l'achat d'une Tesla neuve.De nombreuses vidéos sur YouTube apparaissent depuis quelques jours pour montrer l'efficacité de la détection des feux du pilotage automatique de Tesla.Pour le moment, Tesla se montre très prudente avec cette mise à jour qui inclut une importante marge d'anticipation, en particulier dans les zones de danger comprenant piétons, pluie ou aveuglement par le soleil.Comme à son habitude, l'entreprise fera évoluer son logiciel en fonction des données collectées dans différentes situations par sa flotte de véhicule en circulation.Cependant, cette importante évolution du pilotage automatique présente deux limites de taille. Tout d'abord, la voiture ne sera pas capable de redémarrer seule après avoir marqué un arrêt. Le conducteur devra lui indiquer qu'il valide la traversée de l'intersection via un appui léger sur la pédale d'accélérateur ou par la commande de boite de vitesse.Ensuite, la gestion des passages à niveau n'est pas encore prise en charge par l'Autopilot. Vu la dangerosité et les graves accidents qui peuvent découler d'une traversée imprudente des passages à niveau, Tesla n'a en effet pas encore pris le risque de l'intégrer au pilotage automatique.