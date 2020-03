Ford annonce un modèle electrique du Transit pour 2021

© Ford

Un rôle central chez Ford

Source : The Verge.

En revanche, très peu d'informations sont connues sur le véhicule à venir. Son arrivée sur le continent européen en 2021 a déjà été annoncée l'année dernière : le constructeur confirme désormais sa volonté de le porter aussi aux Etats-Unis et au Canada.La commercialisation du nouveau Transit fait partie du plan de 11,5 millions de dollars que Ford a engagé pour électrifier ses véhicules, rapporte CNBC . Le constructeur compte pour cela sur son partenariat avec Rivian, et a déjà prévu des versions hybrides de ses S-Max et autres Galaxy Le Transit doit être équipé d'un4G LTE et d'autres fonctionnalités à destination des entreprises devant gérer des flottes entières de véhicules. On y trouvera notamment un suivi GPS et un outil de diagnostic intégré. Ce « e-Transit », disposera également de différentes fonctions de sécurité et d'aides à la conduite, comme l'avertissement et l'assistance anti-collision, le freinage automatique d'urgence, la détection des piétons et le maintien dans la voie.Ford a déclaré qu'il n'avait «» pas davantage d'informations techniques à communiquer concernant le nouveau Transit. Il ne donne pas non plus de date plus précise concernant sa commercialisation.Comme le rappelle TechCrunch , Ford a annoncé l'année dernière que le Transit électrique arriverait bien en Europe. Sans surprise, ou presque, il sera également disponible aux Etats-Unis et au Canada. La gamme fait partie des meilleures ventes de Ford et selon, elle fait partie des utilitaires commerciaux les plus vendus aux Etats-Unis depuis plus de 40 ans.Son électrification aura donc un rôle important à jouer dans les objectifs que Ford compte atteindre. Jim Farley, récemment nommé directeur d'exploitation chez Ford a déclaré : «». Reste à convaincre face à la concurrence : en décembre dernier, Mercedes a annoncé la version électrique de son Sprinter.