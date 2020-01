Des déclinaisons hybrides des Ford S-MAX et Ford Galaxy dès début 2021

© Ford

La motorisation d'un Kuga hybride

Made in Spain

Les deux modèles commenceront à être assemblés en septembre 2020. Sous le capot, ils doivent reprendre une recette déjà connue du groupe.Les deux modèles, sobrement baptisés « S-MAX Hybrid » et « Galaxy Hybrid » doivent effectivement disposer de la même architecture d'hybridation que celle utilisée sur le Kuga Hybrid , à savoir un bloc essence 2,5 L à cycle Atkinson et un moteur électrique. Le communiqué de Ford ne donne pas de précision quant au fonctionnement de ce dernier, à l'exception de la présence d'une batterie lithium-ion. Rappelons que sur le Kuga, cette batterie lithium-ion affiche 14,4 kWh, l'hybridation délivrant ainsi 225 cv.Ford souligne que la version hybride de ses S-MAX et Galaxy ne modifiera pas leurs capacités de chargement. Le constructeur déclare : «». Il ajoute que ces nouveaux véhicules «».Les nouveaux hybrides de Ford ont un autre point commun avec le Kuga : les deux modèles doivent être produits à l'usine espagnole de Valence, où le groupe produit donc les différentes versions hybrides de son Kuga (Plug-in Hybrid, full Hybrid et Kuga EcoBlue Hybrid). Ford y réalise aussi la version hybride de sa berline, la Mondeo, annoncée il y a maintenant un an Le constructeur vient par ailleurs d'annoncer un investissement de 42 millions dans cette usine et la création de deux lignes de production «».La production des deux nouveaux véhicules hybrides doit démarrer en septembre 2020. Leurs prix ne sont pas communiqués pour le moment. Ford rapporte que depuis leur introduction en 2015, le groupe a respectivement écoulé 125 000 et 69 000 exemplaires de ses S-Max et Galaxy en Europe (dont 9 200 et 3 700 exemplaires en France). Sur les mois de janvier et novembre 2019, il dit avoir constaté une augmentation de 9 % de ces ventes au niveau européen