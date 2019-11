Ford Transit : la sortie du fourgon électrique finalement repoussée à 2023 ?

La guerre des dates

Un boulevard pour l'e-Expert ?

Lire aussi :

Jaguar abandonne son projet de modèle électrique Type E Zero



Source : Electrek

Pleine d'ambition en matière de mobilité électrique, la marque Ford ne manque de projets en ce sens au cours des prochaines années. Cette mobilisation forte notamment destinée à respecter les accords de Paris et à concurrencer des futurs rivaux de poids la pousse à électrifier une partie de sa flotte automobile : en témoignent le récent SUV Mustang Mach E et le surpuissant concept sportif Mustang Lithium de 900 ch.Solidement installé sur le créneau desde l'autre côté de l'Atlantique, la firme américaine compte également décliner son populaire F-150 en une version électrique , histoire de mettre des bâtons dans les roues de Tesla et Rivian, pour ne citer qu'eux. La position du groupe sur le segment des véhicules utilitaires a également fait de lui un incontournable au sein du secteur B2B.Son fourgon Transit, à titre d'exemple, est produit aux quatre coins de la planète. Mieux : les fans de l'électrique auront même le droit à une version zéro émission au cours des prochaines années. Oui mais quand ? Car d'après un communiqué de presse de la marque publié en avril 2019, le cru 2021 semblait être la cible des dirigeants. Mais une information publiée par le site spécialisé Electrek vient contredire ces plans.Car d'après une source interne de la compagnie, le Transit électrique ne devrait pas voir le jour avant l'année 2023. Soit un temps d'attente de deux ans comparé à la date initialement avancée.De quoi laisser une sacrée longueur d'avance au Peugeot e-Expert, attendu dans le courant du second semestre 2020.