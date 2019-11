Ford dévoile une Mustang électrique de 900 ch au SEMA Show 2019

Boîte de vitesse manuelle

11,5 milliards d'investissement

Source :communiqué de presse

L'édition 2019 du SEMA Show, organisé du 5 au 8 novembre à Las Vegas, nous vaut déjà de belles surprises. À l'image du concept dernièrement dévoilé par le fabricant Ford : la Mustang Lithium, que la marque présente dans un communiqué de presse officiel. Cetteau look sportif n'a pas spécialement vocation à prendre le chemin de la commercialisation. Mais force est de constater que sa puissance fait rêver.Avec ses 900 chevaux, ce bolide promet en effet des performances dignes des meilleurs véhicules zéro émission du marché. Malheureusement, aucune donnée précise n'est publiée par la marque : ni la vitesse de pointe, ni l'accélération. Côté spécifications, le grand public doit se contenter d'une batterie de 800 volts développée par l'Allemand Webasto, d'un couple de 1 350 Nm et de roues de 20 pouces.Fait assez rare pour le signaler, cette Mustang embarque une boîte de vitesse à six rapports, et ce malgré sa motorisation électrique. Un système spécialement installé pour les puristes en quête de sensation de conduite. Le prototype s'équipe aussi d'un écran de 10,4 pouces, sur lequel plusieurs modes de conduite peuvent être sélectionnés : Valet, Sport, Track et Beast.Le communiqué s'attarde également sur le cahier des charges de la firme d'outre-Atlantique en matière de mobilité électrique : pas moins d'11,5 milliards de dollars seront investis dans ce domaine d'ici 2022. Un pactole dont devrait bénéficier le futur SUV électrifié inspiré de la Mustang, présenté le 18 novembre prochain , et le F-150 , lui aussi électrique, attendu au cours des prochains mois.