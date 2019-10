Ford : son SUV électrique inspiré de la Mustang dévoilé le 18 novembre

Une autonomie (très) prometteuse

Une petite sortie au salon de Los Angeles

Voilà déjà plus d'un an que le modèle électrique Ford inspiré de l'iconique Mustang occupe une place dans l'actualité automobile : en septembre 2018 , la marque américaine publiait en effet son premier, avant que l'autonomie du véhicule ne soit révélé quelques mois plus tard, en avril 2019. A l'époque, le rayon d'action communiqué atteignait les 600 kilomètres, sans qu'aucun cycle d'homologation ne soit précisé.Surtout, il se murmurait que ce SUV zéro émission bénéficierait d'une présentation officielle dans le courant de l'année 2020. Que nenni : la firme d'outre-Atlantique a visiblement accéléré ses plans, puisque la conférence prévue à cet effet aura lieu le 18 novembre prochain depuis Los Angeles (3h, heure française), nous apprend un communiqué de presse de l'entreprise.Le «» du produit mis en ligne par le groupe, lequel laisse deviner les lignes esthétiques d'un SUV, n'apporte, en somme, aucune nouvelle information à son sujet. Ford précise en revanche le fameux cycle d'homologation manquant : WLTP. En face, le Tesla Model Y Grande Autonomie ne peut rivaliser avec ses 540 kilomètres. La bataille entre les deux modèles ne fait que commencer.» organisé du 22 novembre au 1er décembre 2019, lit-on également sur le communiqué de la multinationale, dont les efforts en matière de mobilité électrique se sont considérablement accentués cette année. En témoigne son ambition d'ajouter une option électrique à l'ensemble de ses véhicules européens au cours des prochaines années.