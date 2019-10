Lexus dévoile enfin son prototypes électrique et autonome livré avec drone pour porter les bagages

Lexus déjà en 2030 !

Commande gestuelle et réalité augmentée à bord

Un drone pour transporter les bagages

Source : Engadget

Au tour de Lexus donc, de livrer sa vision de la voiture électrique du futur, via ce concept LF-30, dont la silhouette préfigure ce que devrait proposer le constructeur à l'horizon 2030.Présenté en «», au Tokyo Motor Show 2019, le concept LF-30 incarne la vision future de l'électrique selon Lexus.Outre un design extérieur très avant-gardiste avec, notamment, une absence totale de capot qui laisse place à un immense toit vitré, le concept Lexus LF-30 se distingue également par un nouveau poste de conduite baptisé «».Ce poste de conduite permet au conducteur, selon Lexus, de se concentrer sur la route tout en gérant différentes fonctions (navigation, système audio, mode de conduite...), sans bouger les yeux ni actionner de boutons. Et ce, grâce à la commande gestuelle et la présentation des informations du véhicule en réalité augmentée.Le nouveau Lexus LF-30 dispose en outre d'un moteur électrique sur chaque roue, pour une puissance totale de 400 kW et 700 Nm de couple, affichant ainsi une vitesse maximale de 200 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes.Le véhicule est capable de fonctionner en traction avant, en propulsion ou en transmission intégrale. Le concept embarque aussi une batterie de 110 kW/h, pour une autonomie de 500 km.Par ailleurs, le LF-30 abrite aussi le « Lexus Airporter », un étonnant drone-porteur. Grâce à sa commande autonome, ce dispositif est par exemple capable de transporter tout seul des bagages depuis le seuil de la maison jusqu'au coffre... Le futur on vous dit !Enfin, le constructeur précise que, d'ici à 2025, chacun des modèles Lexus aura sa version électrifiée, et le constructeur souhaite évidemment que les ventes de ces véhicules dépassent rapidement celles des modèles à moteur thermique conventionnel.