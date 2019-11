Kia dévoile Futuron, un concept de SUV coupé électrique au look très futuriste

Aérodynamisme

Kia poursuit son petit bonhomme de chemin sur l'échiquier de la mobilité électrique. Après l'introduction du son e-Niro récemment testé par la rédaction et la présentation de ses futurs plans en matière de véhicules zéro émission, matérialisés par le lancement de seize modèles d'ici 2025 , la marque sud-coréenne s'illustre au travers d'un nouveau concept électrifié répondant au nom de Futuron.Présenté dans un communiqué de presse , ce modèle bénéficie d'une mise en exergue dans le cadre du China International Import Expo (CIIE), organisé du 5 au 10 novembre 2019. Mais surtout, la firme sud-coréenne ne devrait pas commercialiser ce produit, qui donne avant tout une idée globale des prochaines tendances esthétiques de son offre. Kia insiste donc : Futuron n'est rien d'autre qu'un concept.Visuellement, le quatre-roues interpelle forcément : ce SUV coupé arbore un look futuriste, caractérisé par un toit très bas et des lignes fuyantes propices à l'aérodynamisme. D'apparence très lisse, bien que traversé latéralement par une arête se prolongeant jusqu'à l'arrière du véhicule, Futuron affiche une garde au sol relativement haute, couplée à des roues imposantes. Un ensemble qui lui donne un aspect sportif.Long de 4 850 mm, haut de 1 550 mm et d'un empattement de 3 000 mm, le bolide s'équipe d'une batterie électrique «», peut-on lire, intégrée dans son plancher.Autre caractéristique notable : la présence d'un moteur électrique sur chaque roue et l'intégration d'un toit entièrement vitré, de sorte à accueillir le plus de lumière naturelle possible. Kia mentionne enfin une conduite autonome de niveau 4, soit l'avant-dernière de la hiérarchie